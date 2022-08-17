Doğu Perinçek: Rusya, Esad'la görüşmemi destekliyor

Beşar Esad'la görüşeceğini söyleyen Doğu Perinçek, yapılacak oturumdan Rusya'nın haberi olduğunu ve desteklediğini belirtti.

Türkiye'nin iç savaş nedeniyle Suriye'den gelen mültecilere yönelik geri dönüş politikaları sürüyor.

Bu kapsamda gündemde olan çözüm yollarından biri Beşar Esad ile masaya oturmak.

İlk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli ortamın oluşturulmasının çözümünü siyasi uzlaşıdan geçtiğini belirterek, "Bu ülkenin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı. Teröristlerin temizlenmesi lazım kim olursa olsun. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı duyurmuştu

Bu gelişmenin ardından Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal TV'ye yaptığı açıklamada Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve yakın zamanda partiye katılan Ethem Sancak’ın Suriye’ye giderek gayri resmi olarak Beşar Esad ile görüşeceğini ifade etti.

Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Beşar Esad ile görüşecek

"Heyetler arası bir görüşme olacak"

Bursalı'nın açıklamasının ardından Doğu Perinçek konuya ilişkin Halk TV ekranlarında soruları yanıtladı.

Perinçek, Beşar Esad ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki soruya, "Birebir değil ancak heyetler arası bir görüşme olacak" cevabını verdi.

"Ethem Sancak ve ben kesin olacağız"

Perinçek, heyette yer alacak isimlerin henüz belli olmadığını sadece kendisinin ve Ethem Sancak'ın kesin olduğunu ifade ederek, isimlerin de önümüzdeki günlerde kesinliğe kavuşacağını belirtti.

"Rusya'nın bu gelişmelerden ve ziyaretten haberi var"

Perinçek ve Sancak'ın sözkonusu ziyaretinden Moskova'nın haberinin olup olmadığı sorusuna Vatan Partisi Genel Başkanı şöyle cevap verdi:

"Daha önce sayın Ethem Sancak, sayın Şule Perinçek ve başka arkadaşların da bulunduğu bir heyet Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi bundan 10-15 gün kadar önce. Orada bu ziyaret görüşüldü. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran işbirliği, bölge ülkelerinin güvenliği ve ekonomik gelişmeleriyle ilgili çok önemli bir anlayış birliği oluşturuldu. Soçi de bizim ziyaretimizden sonra gerçekleştirildi. Rusya'nın bu gelişmelerden ve ziyaretten haberi var. Onlar da destekliyor. Onlar da Suriye ile Türkiye'nin işbirliği yapmasını çok istiyor."