Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini haklı bulduğunu belirten Perinçek, Putin'in savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzetti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün gece Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, programda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını değerlendirdi.

İki ülke arasındaki gerilimi ABD üzerinden değerlendiren Perinçek, Rusya'nın emperyalizme savaş açtığını ve Ukrayna'ya barış getireceğini belirtti.

Savaşa hayır sloganını da saçma bulduğunu belirten Perinçek, Rusya'nın savaşını Hz. Muhammed'in (s.a.v) zulme karşı yaptığı savaşlara benzeterek şu ifadeleri kullandı;

Doğu Perinçek Rusya'nın saldırılarına Hz. Muhammed'den örnek verdi VİDEO

"HZ. MUHAMMED'İN SAVAŞINA HAYIR DİYEBİLİR MİSİNİZ"

"Milli Kurtuluş Savaşı’na evet, emperyalist savaşına hayır! Savaşa karşıysak ABD’nin genişlemesine tavır alacağız. Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO’ya hayır demiyor. ABD emperyalizmine hayır demiyor. Uhud Savaşı'na ,Hz.Muhammed’in Bedir Savaşı'na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar. Ona da hayır derseniz Müslümanlık ortada kalmaz. Dünyada savaşlar var haksız savaşlar var. Haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Rusya'nın bu müdahalesi, hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına"