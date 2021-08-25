Taliban ile Atatürk benzetmesinde ısrarcı olan Doğu Perinçek, örgütün dünya ülkeleri tarafından "eşek gibi" tanınacağını iddia etti.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla ülkede yönetime el koyan Taliban'a, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in desteği devam ediyor.

Dünya kamuoyunda konuşulan ise Taliban'ın, başta ABD tarafından olmak üzere tanınıp tanınmayacağı...

Dün gece Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programının canlı yayınına konuk olan Perinçek, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"EŞEK KAVRAMININ ALTINI BİLEREK ÇİZİYORUM"

Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından "Eşek gibi tanınanacağını" belirten Perinçek, "Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin'i Amerika 1971'e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan'ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum." dedi.

Doğu Perinçek: Taliban'ı eşek gibi tanıyacaksınız ViDEO

CUMHURİYETÇİ KADINLARIN BİLDİRİSİNE DESTEK

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Taliban yönetimini tanıyoruz bildirisine destek veren Perinçek, bildiriye suç duyurusunda bulunan CHP Kadın Kolları'na da benzer yorumda bulundu.

Perinçek, bildiriyle ilgili "Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan'ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan'ı eşek gibi tanıyacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TALİBAN'I, TALİBAN DA KKTC'Yİ..."

Perinçek son olarak, Türkiye'nin de örgütü resmi olarak tanınaması tavsiyesinde bulunup şu ifadeleri kullandı;

"Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan'ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın."