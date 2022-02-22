Doğu Perinçek: Türkiye, Donetsk ve Lugansk'ı tanımalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin de Rusya gibi Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde geçtiğimiz Cuma gününden beri gerginlik ve tahliyeler sürerken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdığını duyurdu.

Putin, Silahlı Kuvvetler'e burada barışı koruma misyonları icra etme talimatı verirken, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinden de Rusya’yla yardımlaşma anlaşmalarına onay çıktı.

YAPTIRIMLAR MERAK EDİLİYOR

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma anlaşmaları onaylarken; ABD, AB ve İngiltere'nin açıklayacağı yaptırımlar, merak konusu oldu.

Bu arada Rusya'nın tanıma kararı sonrası destek veren de oldu, karşıt açıklama yapanlar da…

VATAN PARTİSİ’NDEN UKRAYNA BİLDİRİMİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ukrayna ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin alması gereken tavrı açıkladığı bildiri ile duyurdu.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin Türkiye tarafından da tanınması gerektiğini dile getiren Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“ABD EMPERYALİZMİNE CİDDİ DARBE İNDİRMİŞTİR”

“Vatan Partisi olarak, Karadeniz bölgesindeki olaylara Türkiye’mizin güvenliği açısından bakıyoruz. Ukrayna ve Yunanistan hükümetleri, Karadeniz ve Akdeniz’de ABD’nin bölge ülkelerine karşı ateşe sürdüğü aletlerdir. Ukrayna, Karadeniz’deki Yunanistan’dır. Yunanistan ise Akdeniz’deki Ukrayna’dır.

Bu durumda Rusya’nın ABD tehdidine karşı yürüttüğü mücadele, Türkiye’nin de güvenliğine, özellikle Doğu Akdeniz’deki mavi vatan savunmamıza katkıda bulunuyor. 8 yıl önce kurulan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bugün Rusya tarafından tanınması, NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesinin önünü kesmiş ve ABD emperyalizmine ciddi darbe indirmiştir.

“TÜRKİYE’NİN TANIMASI VAZGEÇİLMEZ BİR SORUMLULUKTUR”

Türkiye hükümetinin bu devletleri tanıması, Türkiye’nin toprak bütünlüğü, mavi vatanımızı savunma, teröre karşı mücadele, ekonomik kurtuluş savaşımız ve enerji güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir sorumluluktur.

Çünkü NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, Türkiye için de ciddî bir tehdittir. ABD emperyalizmi, Karadeniz’de güçlenirse, Akdeniz’de başımıza belâ olacaktır. Doğuya doğru genişleyen NATO, mezarına ilerleyen NATO’dur. Türkiye, güvenliğini sağlamak ve gerçek dostlarıyla dayanışmasını güçlendirmek için NATO’dan çıkmalıdır.”