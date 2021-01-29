Doğu Perinçek: Uygur Türklerinin gerçek savunucusuyuz

Çin'in Uygurlara zulmettiğini söyleyenlerin Amerika'dan talimat aldığını belirten Perinçek, bu konunun gerçek savunucusu olarak Vatan Partisi'ni gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulunan Perinçek, Meral Akşener'in kendisi üzerinden yönlendirdiği Uygur politikası eleştirilerine de değindi.

"Biz Vatan Partisi olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sinciang–Uygur bölgesine Türkiye’den bakıyoruz." diyen Perinçek, Meral Akşener'in Türkiye-Çin iş birliğini tahrip görevi yürütmekte olduğunu belirtti.

Perinçek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"UYGUR HALKININ GERÇEK SAVUNUCUSUYUZ"

Vatan Partisi, Uygurların Çin Halk Cumhuriyeti’nin bütünlüğü içinde insanca yaşaması, her alanda gelişmesi ve Çin’in ve özerk bölgenin yönetimine aktif katılımı için her çabayı göstermektedir.

Vatan Partisi, Türkiye’de veya Çin’de yaşayan Uygurların Çin Halk Cumhuriyeti içindeki çeşitli sorunlarını çözmede etkili ve başarılı olmaktadır.

Bu konuda Çin makamlarının da anlayışlı ve yapıcı bir tutum içinde olduklarını tecrübeyle saptamış bulunuyoruz.

"ÇİN'İ SOSYALİZM YOLUNDAN ÇEVİRMEK İÇİN UĞRAŞMAYIN"

Uygurların hakları, teröristleri destekleyerek değil, Türkiye-Çin dostluğu zemininde çözülür. Uygurlar da bunu istemektedir. Çin’e karşı terör eylemlerini desteklemek, Uygurların değil, ABD emperyalizminin politikasıdır.

Uygurlar, Türkiye-Çin dostluğu ve iş birliğinde köprü görevi yapmaktadırlar. Bu konumları özenle geliştirilmelidir.

Uygurların geleceği için güvence, Çin’in sosyalizm yolunda ısrar etmesi yanında, Türkiye-Çin dostluğudur. Uygurlara kötülük etmek isteyenler, Çin’i sosyalizm yolundan çevirme planlarına alet oluyorlar ve Çin-Türkiye dostluğunu bozmaya çalışıyorlar.

Asya’nın iki ucundaki ülkelerimiz arasında karşılıklı güven, Uygurlar için de güvencedir."