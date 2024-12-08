Doğu Perinçek'e Beşar Esad sözleri nedeniyle soruşturma açıldı

Suriye'de yıllar sonra yaşananlar tüm dünyanın gündeminde.

Dün gece yarısı ise başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti.

Muhalif güçler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler büyük ses getirirken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ORAYA GİRERLER AMA SONLARI ÇÖLE GÖMÜLMEK OLACAKTIR"

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programının konuğu olan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

Şam’ı aldık falan diyorlar. Alabilirler de Şam’ı. Düşman orduları Haymana ve Polatlı’ya kadar gelmişlerdi. Ondan sonra İzmir’de sonucu gördük. Suriye’de de böyle olacak. Orası yalnız Suriye’nin güvenliği değil, Türkiye’nin, İran’ın, Rusya’nın ve diğer Arap ülkelerinin hatta Filistin’in güvenliği Suriye’de düğümleniyor. O kadar büyük güç Suriye’nin düşmesine izin vermeyecek o yüzden savaş yeni başladı. Biz başarının veya zaferin kime ait olduğunu görüyoruz. Türkiye’ye Rusya’ya İran’a ait bu başarı. Oraya girerler ama sonları çöle gömülmek olacaktır. Mezarlarına giriyorlar onu söyleyeyim, ABD’nin İsrail’in teröristleri Hama’ya mı giriyo Hama’daki mezarına giriyor. Humus’a mı giriyor orada da mezarına giriyor aslında. Şam’ın kenar mahallelerine mi girdi? Orada mezarına giriyor. PKK’ya da Suriye topraklarında mezardan başka bir yer yok.