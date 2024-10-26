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Vatan haini Fetullah Gülen, 20 Ekim'de öldü.

ABD'de ölen Gülen için örgüt üyeleri tarafından Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından gölümen teröristbaşı Gülen'e dair katıldığı bir canlı yayında konuşan Doğu Perinçek'in sözleri şaşırttı.

"ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tv100’de Kübra Par’ın sunduğu programa konuk oldu.

Terörist Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili de değerlendirmede bulunan Perinçek, “Allah taksiratını affetsin. Allah günahlarını affetsin.” dedi.

PAR ŞAŞIRDI

Perinçek'in sözlerine yanıt veren Kübra Par ise "Biz ateşi bol olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. Par'ın sözlerine yanıt veren Perinçek ise "Onu ben söyleyemem. Çünkü cehenneme gönderme selayetine sahip değiliz." dedi.