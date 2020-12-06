Doğu Perinçek'in kendi belgeselinde verdiği demeçlere Erkan Baş, tepki gösterdi

Perinçek'in Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş hakkındaki sözlerine tepki yağarken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından Perinçek'e "Zübük" dedi.

140 Journos, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hayatını ve siyasi geçmişini konu alan bir belgesel hazırladı.

"Kımen İktidar" adıyla yapılan Doğu Perinçek belgeselinde, Perinçek’in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan hakkında söyledikleri ve ilk oyumu 61 seçiminde TİP’e verdim demesi tepki topladı.

Belgeselde konuşan Perinçek, "Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim" dedi.

"ZÜBÜK'Ü CİDDİYE ALMAYIN"

Perinçek'in bu sözlerine Çayan ile Gezmiş'in arkadaşı Mustafa Yalçıner ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş gibi isimler sert bir şekilde tepki gösterdi.

"Konu Perinçek bile olsa tümünü izlemeden yorum yapmamak için açtım, 3 dakika sonra kapattım" diyen Erkan Baş, Perinçek'in "Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim" konulu haberi paylaşıp altına "İlk oyumu ‘61 seçiminde TİP’e verdim diyor, Aybar’ın konuşmasından etkilenmiş! 1- TİP 1961 seçimlerine giremedi. 2- Aybar, 1962’de Genel Başkan oldu. Özet: Bu Zübük’ü ciddiye almayın!" dedi.





"BU ZAVALLI İKİSİNİN YANINA BİLE YAKLAŞAMAZDI"

Yalçıner, ise "Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu! Kibirle 'kulak çekme'den söz eden bu zavallı ikisinin yanına bile yaklaşamazdı!" dedi.



Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı VİDEO