Doğu Perinçek'in Taliban-Atatürk benzetmesine Ahmet Hakan'dan tepki

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'ı Atatürk ile kıyaslayıp aynı kefeye koyan Doğu Perinçek'e tepkiler sürerken, Ahmet Hakan da bu tepkisini bugünkü köşe yazısına taşıdı.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban, Kabil'e girerek ülkede yönetime el koydu.

Yaşanan bu gelişmeler tüm dünya kamuoyunun gündemini oluştururken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programının canlı yayınında, bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda Taliban'a Atatürk benzetmesinde bulunan Perinçek, örgütün Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını belirterek "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı." ifadelerini kullandı.

Perinçek'in bu ifadeleri kamuoyunda birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanırken, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da bu ifadelere tepki gösterenler arasında yerini aldı.

Tepkisini bugünkü köşesinde yazıya döken Hakan, Perinçek'e seslenerek şu ifadeleri kullandı;

"ABSÜRDLÜĞÜN ZİRVE NOKTASI"

"Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.

"GİT TALİBAN'A DA ÇİÇEK VER"

Doğu Perinçek’e son olarak şunları söylemek isterim: Yıllar önce Öcalan’a çiçek verirken çekilmiş fotoğraflarınız, her tartışmada önünüze çıkarılır. Siz de yıllardır bu fotoğraflara açıklama getirmek için çabalayıp durursunuz. Bundan sıkıldı herkes. Afganistan’a gidip Taliban’a çiçek vermenizi tavsiye ederim."





Doğu Perinçek'ten Taliban'a Atatürk benzetmesi VİDEO

Doğu Perinçek'ten Taliban'a Atatürk benzetmesi HABERİ TIKLA