Doğu Perinçek'ten CHP'nin 'cinsel yönelim' afişine eleştiri

CHP'nin cinsel yönelim afişinin 6 Ok'a ters olduğuna dikkat çeken Doğu Perinçek, eşcinselliğin halkçılık ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında CHP'nin 'cinsel yönelim' afişine tepki gösterdi.

Eşcinselliğin Amerikan emperyalizmini yayma stratejisi olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, ABD'nin bu gibi programlarla devletleri, milletleri bölmeyi hedeflediğini ifade etti.

CHP'nin 6 Ok'unun eşcinselliğe aykırı olduğunun altını çizen Perinçek, afişte ilkeleri göremediğini belirtti.

"CİNSEL YÖNELİM ADI ALTINDA YOZLAŞMALAR TEŞVİK EDİLİYOR"

Perinçek, ABD'nin dünya imparatorluğu kurabilmek için cinsel yönelim gibi kavramlar sunduğunu aktararak, "Etnik grupları bölecek, mezhepleri bölecek, eşcinsellik ve cinsel yönelim adı altında erkek kadın cinsiyeti dışında yozlaşmaları teşvik edecek ve toplumları bu şekilde bölecek, parçalayacak. Milli devletleri tasfiye edecek, dünya imparatorluğunu kuracak.





"BURADA TÜRK YOK"

Bu Amerikan dünya imparatorlıuğunun, dünyanın ağası olmak isteyen ABD'nin bizim gibi ülkelere dayattığı program. Burada bir tek engellilerle ilgili hakkı biz de savunuyoruz ama burada Türk yok.

"BURADA VATAN YOK"

Burada vatan yok, Türkiye ekonomisinin refahı yok, bağımsızlık yok, halkçılık yok. Bu mu yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik. " ifadelerini kullandı.

"6 TANE TERS OK VAR"

Sunucunun 6 Ok da yok demesi üzerine "6 tane ters ok var" ifadelerini kullanan Perinçek, "Etnikçilik demek milliyetçiliğe karşı, inanç konusu laikliğe karşı, eşcinsellik konusu halkçılığa ve devrimciliğe karşı. Ters 6 Ok bunlar. Bu program, ters 6 Ok programı." dedi.

