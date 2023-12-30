Doğu Perinçek'ten Süper Kupa açıklaması: Türk takımlarına yakışan Filistin dayanışmasıdır Suudi Arabistan'da ertelenen Süper Kupa maçının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı." dedi.

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Türkiye'nin gündemine oturan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ertelenen Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı ile ilgili, siyasilerden çeşitli açıklamalar geliyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de ertelenen maç ile ilgili uzun bir yazı paylaştı.

"Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Perinçek, iki takıma 'Atatürkçülük' üzerinden eleştirilerde bulundu.



Perinçek paylaşımında şöyle yazdı:

"Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.



O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi.

"Suudi Arabistan'da Atatürkçü kesildiler, onları yönlendiren var"

Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?



Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler.

Onları yönlendiren var.

"ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz"

Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular.

Olayı iyi anlayalım.



Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz.

"Mustafa Kemal, Arap ülkelerinin ve halklarının dostudur"