Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklentisi Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

AA

Türkiye yaz aylarının gelmesine rağmen yağmurlu havanın etkisinden çıkamıyor.

Son dönemde Marmara ve İç Anadolu çevresinde etkili olan yağmur ve su taşkınları, sele neden olmuştu.

Türkiye yağmurlu havanın etkisinde kalmaya devam ediyor.

Bu kez Karadeniz kıyıları yağmur alacak.

Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur

Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu kapsamda Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı.