Doğubayazıt'ta 2 asker şehit oldu

Doğubayazıt/Ağrı hudut hattında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Doğubayazıt/Ağrı hudut hattında, 29 Ağustos 2020 tarihinde, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.