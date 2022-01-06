Doğum parası, doğum yardımı ne kadar oldu? 2022 doğum yardımı zammı...

Doğum parası, doğum yardımı ne kadar oldu? 2022 doğum yardımı zammı...

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte doğum parası, doğum yardımı, emzirme ödeneği gibi ödemelerin zamlı hali merak edilmeye başlandı. Peki, Doğum parası, doğum yardımı ne kadar oldu?

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 lira 40 kuruş olurken, diğer tüm ödemelere aynı oranda zam geldi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın ardından doğum parası, doğum yardımı, emzirme ödeneği gibi ödemeler gündeme getirildi.

Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor ve ücret değişiklik gösteriyor.

Bu kapsamda doğum yardımı alan anneler, 2022 yılında ne kadar ödeme yapılacağını merak etmeye başladı.

Peki, Doğum parası, doğum yardımı ne kadar oldu? 2022 doğum ücreti...

DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Buna göre yeni yıldan itibaren doğum yapan annelere en düşük, 12 bin 454 lira doğum parası verilecek.

Para annelerin Ziraat Bankası'ndan açtıkları hesaplara yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edebilirsiniz.

DOĞUM PARASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekiyor.

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması gerekli.

Bu yardım, 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

YENİDOĞAN PARASI İÇİN NEREDEN BAŞVURU YAPILABİLİR?

Yenidoğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den başvuru yapmanız gerekiyor.

Bunun dışında; Aile Bakanlığı, il müdürlükleri ile ilçelerde kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.

Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira ödeniyor.

ÇOKLU ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU?

En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz ve üçüz doğum yapan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için ise 1.416 lira oldu.

EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 36,08 olduğu dikkate alındığında, 2021 yılında 230,70 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2022 yılında 313,93 TL olacak.