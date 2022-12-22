Doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2023 askerlik ve doğum borçlanması tutarı

Doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2023 askerlik ve doğum borçlanması tutarı

2023 asgari ücretin belli olmasıyla birlikte, değişen diğer rakamlar da merak konusu oldu. Peki doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu? İşte yeni tutar...

2023 yılı asgari ücret tutarı 8.500 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte askerlik borçlanması ve doğum borçlanması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Askerlik ve doğum borçlanmasında zam oranları asgari ücrete göre değişiyor. Yapılan toplantılar sonrasında yeni ücretler de belli oldu.

Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirdikleri günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebiliyor. Aynı şekilde sigorta girişi olan kadınlar, doğumdan sonra çalışamadığı günleri borçlanarak eksik prim gün sayısına ekleyebiliyor.

Bu durumdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanmasının yeni ücretlerini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

Asgari ücretin artmasının ardından doğum ve askerlik borçlanması en düşük prim tutarı 69 TL’den 106,7 TL’ye, en yüksek prim tutarı ise 517 TL’den 799,6 TL’ye yükseldi.

Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden borçlanma talep dilekçesinin indirilip doldurulmasının ardından kurumun ilgili birimlerine müracaat edilerek yapılabiliyor.

Doğum borçlanması nasıl yapılır?

Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri) “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler.