Doğum yardımına 2 günde 18 bin 227 başvuru yapıldı

İHA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık binasında düzenlenen “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının tanıtım programında konuştu.

Göktaş, 8 Nisan’da başlayan doğum yardımı başvurularına bugün itibarıyla 18 bin 227 kişinin başvurduğunu duyurdu.

'İLK ÖĞRETMENİM AİLEM' UYGULAMASI TANITILDI

Bakan Göktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının detaylarını da paylaştı. "Anne ve babanın bilinçli olması, çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarının doğru karşılamasını da sağlar. Bu, çocukların sağlıklı gelişimini desteklerken bilgi, beceri ve değerlerin temelini oluşturur. Çocuklarının ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bilinçli kararlar alan ebeveynler, sadece kendi ailelerine değil, toplumun huzur ve refahına da katkıda bulunur" dedi. Bu doğrultuda uygulamanın, çocukluk dönemine yönelik önemli bir girişim olduğunu vurgulayan Göktaş, “İşte bu gerçek, bizleri ‘İlk Öğretmenim Ailem’ uygulamasını geliştirmeye yöneltti.

UYGULAMA AİLELERE DESTEK SUNUYOR

Uygulamanın sunduğu imkanlara değinen Göktaş, şunları söyledi:

Her şeyden önce anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle pozitif anne-babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor. Babalar ile ilgili özel bir bölüm oluşturduk. Ayrıca aileler, çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soruları uygulama aracılığıyla interaktif bir şekilde uzmanlarımıza iletebiliyor ve cevap alabiliyor. Uygulama aynı zamanda, evlilik, iletişim, çatışma çözümü ve stresle baş etme gibi konularda pratik bilgiler sunuyor.

18 BİN 227 BAŞVURU YAPILDI

Bakan Göktaş, değişen ihtiyaçlara uygun politikalar geliştirdiklerini ve 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini şu sözlerle hatırlattı.

2025 Aile Yılında, aileyi güçlendiren ve destekleyen birçok yeni politikaları ve faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalardan en önemlilerinden biri doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay, doğum yardımını içerene Kanun teklifi, Gazi Meclis’imizde kabul edilerek yasalaştı. 8 Nisan’da da doğum yardımı başvurularını e-devlet üzerinden almaya başladık. Bugün de Doğum Yardımı Yönetmeliğimiz resmi gazetede yayımlandı.

“Bugün itibariyle 18 bin 227 vatandaşımız başvuruda bulundu” diyen Göktaş, aynı zamanda 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması üzerinden de doğum yardımı başvurularının alınacağını duyurdu.

Bu yoğun başvurunun aileye verilen önemi ve devlet desteklerine duyulan güveni gösterdiğini vurgulayan Göktaş, “Aile Yılı’nda, aile içi iletişimden finansal desteklere, çocuk gelişiminden yaşlılarımızın desteklenmesine kadar her yaştan bireye dokunan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.