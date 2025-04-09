Doğum yardımları annelerin hesabına yatacak

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Doğum yardımı için başvurular başladı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının detaylarını paylaştı.

"DOĞAN HER ÇOCUĞA VERİLECEK"

Bakan Göktaş, "Özellikle 2025 yılında doğan ilk bebek bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin lira bir desteğimiz olacak. İkinci bebek eğer bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay bin 500 lira desteğimiz olacak. Üç ve sonrası her çocuk için 5 bin liralık bir desteğimiz olacak." dedi.

ANNELERİN HESABINA YATACAK

İkinci ve üçüncü çocuk için her ay verilen destekler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.

Doğum yardımından tüm anneler yararlanabilecek. Ödemeler, doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.

"DOĞUM YARDIMINA YOĞUN TALEP VAR"

Herhangi bir kriter şartının olmadığını ve ailelerden çok yoğun bir talebin olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bizlerde önümüzdeki dönem aile yılı kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Doğum yardımı için başvurular, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden yapılabiliyor.