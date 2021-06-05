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- Dohuk'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge öldü
Dohuk'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge öldü
IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.
- AA
- 05.06.2021 - 10:49
- Güncelleme : 05.06.2021 - 11:06
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.
5 PEŞMERGE ÖLDÜ
Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığını aktardı.
Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
PKK, BÜYÜK TEHDİT
PKK'nın IKBY sınırları içinde büyük tehdit oluşturduğu biliniyor.