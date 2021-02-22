Dojo 4 Doge ne demek, anlamı nedir? Elon Musk'ın Dogecoin paylaşımı..

Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından gece yarısı yapılan paylaşımlar merak uyandırdı. Dojo 4 Doge ve Hypernominalization yazdığı tweetlerin Türkçe anlamı merak edildi.

Son haftaların en çok konuşulan ismi Elon Musk kripto para birimleri ile anılmaya devam ediyor.

Tüm dünyada kurumsal yatırımcıların öncüsü olarak Tesla Şirketi üzerinden Bitcoin satın almasıyla gündem yaratan Elon Musk’ın atmış olduğu her tweet dikkatle takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu Dogecoin halkın parası paylaşımı sonucu Doge coin oldukça değer kazanmış ve tarihi zirveye ulaşmıştı.

Fakat gece saatlerinde Elon Musk’ın atmış olduğu Dojo 4 Doge ve Hypernominalization tweetleri kafa karıştırdı.

Musk'ın tweetinde bahsetmiş olduğu Dojo 4 Doge ne demek merak konusu oldu.

DOJO 4 DOGE NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Son dönemde kripto para piyasasına adeta yön veren Elon Musk, daha önce yapmış olduğu paylaşımlar ile Dogecoin fiyatını uçurmayı başarmıştı.

Dogecoin fiyatı Elon Musk’ın son paylaşımı sonrası yükselir mi diye araştıran yatırımcılar detayları araştırmaya devam ediyor.

“Dojo” kelimesi Japon dövüş sanatları için bir okul veya eğitim tesisidir.

Dojo 4, Elon Musk’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Tesla Süper Bilgisayardır. Geçtiğimiz sene Dojo v1.0 versiyonunun hazır olduğunu açıklamıştı. Dojo 4 Doge paylaşımı, Tesla'nın Süper bilgisayar ile Doge coin madenciliği yapmayı planladığını gösteriyor.

Dojo'dan ilk olarak 2019’daki Otonomi Günü’nde bahsedildi. Musk şunları söyledi:

“Tesla’da bugün hakkında konuşmak için yeterli zamanımız olmayan” Dojo “adında bir büyük programımız var. Bu süper güçlü bir eğitim bilgisayarı. Dojo’nun amacı, büyük miktarda veriyi alıp bir video düzeyinde eğitim alabilmek ve Dojo programı veya Dojo bilgisayarı ile büyük miktarda videonun denetimsiz ve büyük eğitimini yapmak olacak. ”