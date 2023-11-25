Doktorlar Gazze'deki katliamı 'Sessiz Yürüyüş' ile protesto etti İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen çok sayıda doktor, gerçekleştirdikleri "Sessiz Yürüyüş" ile Gazze’de yaşanan büyük zulme dikkati çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Aymaz İsrail devleti, ABD ve Batı ülkelerinin desteğini de alarak Filistinlilere yönelik yine katliama başladı.

7 Ekimde başlayan abluka altındaki Gazze bombardımanı 15 gündür devam ediyor.

Bu hastane-cami-kilise ayırt etmeyen bombardımanda şimdiye kadar binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de tam bir insanlık dramı yaşanırken İsrail'in bu katliamı vicdanı olan herkesin kanını donduruyor.

'Sessiz Yürüyüş' gerçekleştirdiler

İstanbul'da Çemberlitaş'ta bulunan 2. Abdülhamit Han Türbesi’nde toplanan doktorlar, buradan Sultanahmet Meydanı'na kadar sessizce yürüdüler.

Alana ulaşan doktorlar burada basın açıklaması düzenledi ve yapılan katliamlara dikkat çekti.

"26 hastane, 55 sağlık merkezi yerle bir edilmiş"

Doktorlar adın abasın açıklamasını okuyan Dr. Murat Can Çelik;

İşgalci İsrail tarafından, Filistin'e karşı yapılan saldırılar 7 Ekim'de şiddetlenen çatışmalar ile yeni bir katliama dönüşmüştür. Bombardımanda tüm savaş kuralları ihlal edilerek hastaneler, okullar ve hatta Birleşmiş Milletlerin sığınakları dahi vurulmuş, 26 hastane, 55 sağlık merkezi yerle bir edilmiş, 5 binden fazlası çocuk olmak üzere 13 binin üzerinde sivil acımasızca katledilmiştir. Bunun üzerine yapılan kara harekatları ile hastanedeki sivil ve çocuklar dahi öldürülmüş. Elektrik, internet ve suyun kesildiği Gazze’de bebekler küvöze oksijen sağlanamadığı için vefat etmiştir.

"Uluslararası hukuka göre bu bir savaş suçudur"

Hastaneler , hastalar, doktorlar ve sağlık çalışanları gibi en insani unsurlar bile saldırı altındayken, işte biz hekimlere, sağlıkçılara büyük sorumluluk düşmektedir. Biliyoruz ki hiçbir din, ırk yahut siyasi görüş hastanelerin, hekimlerin, çocukların bombalanmasını, sağlık hakkına ulaşımın engellenmesini onaylamaz, aksine buna karşı çıkar. Nitekim uluslararası hukuka göre de bu açık bir savaş suçudur!

"Hekimler olarak zulme karşı dur diye haykıranlar olacağız"