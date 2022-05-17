Doktorlar grevde mi, kaç gün sürecek? 17-18-19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı?

Doktorlar grevde mi, kaç gün sürecek? 17-18-19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı?

Sağlık çalışanları talepleri doğrultusunda grev kararı aldı. Hastaneye gidecek olan vatandaşlar ise "Doktorlar grevde mi, hastaneler kapalı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte hastanelerde son durum...

Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5-6, 17-18 ve 26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı.

6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muayene olmak için hastanelere gidecek milyonlarca vatandaş ise hastanelerin açık olup olmadığını ve randevuların iptal edilip edilmediğini sorgulamaya başladı.

Peki 17,18,19 Mayıs hastaneler ve aciller açık mı, kapalı mı? Randevular iptal mi oldu? Doktorlar grevde mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

17-18 Mayıs hastaneler kapalı mı, doktorlar grevde mi?

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Perşembe günü grev sebebiyle görevi bırakacak.

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek.

Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

19 Mayıs hastaneler açık mı?

Tüm kamu kurum ve kuruluşları için her yıl 19 Mayıs günü, resmi tatil ilan edilir. Bu sebeple, hastaneler de kamu kurumları arasında yer aldığından 19 Mayıs'ta tatil olurken hastanelerin yalnızca Acil Servisleri hizmet vermektedir.