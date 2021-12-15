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    Doktorlar greve gitti, hastane koridorları boş kaldı

    Doktorlar greve gitti, hastane koridorları boş kaldı

    HEKİM-SEN ve TTB'nin grev çağrısı ile Türkiye genelinde sağlık çalışanları iş bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 12:55
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    Türkiye'nin gündeminde asgari ücret zammı varken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara 2 bin 500 ila 5 bin TL arasında maaş zammı ve özlük haklarında iyileşme müjdesi vermişti.

    Koca'nın bu açıklaması bayram havası yaratırken, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam etmesi ve alınan zam kararlarının daha kapsamlı hale getirilmesi için düzenleme, Genel Kurul'dan komisyona geri çekildi.

    SENDİKALAR ÇAĞRI YAPTI

    Bunun üzerine Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.

    Türkiye genelinde çağrıya uyan sağlık çalışnalarının grevi başladı.

    Doktorlar greve gitti, hastane koridorları boş kaldı #1

    TAM GÜN İŞ BIRAKTILAR

    14 Kasım'da yarım gün grev yapan doktorlar bugün tam gün iş bıraktı.

    TTB, grev kapsamında emekliliğe yansıyan temel ücret, 7200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyor.

    Doktorlar greve gitti, hastane koridorları boş kaldı #2

    HASTANE KORİDORLARI BOŞ KALDI

    Farklı şehirlerde tabip odalarının düzenlediği protestolarda basın açıklamaları yapılırken hastane koridorları ise boş kaldı.

    Grev boyunca sağlık kuruluşlarında acil servisler haricinde hizmet verilmiyor.

    Doktorlar greve gitti, hastane koridorları boş kaldı #3

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