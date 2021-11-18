Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor

Doktorlar, maaşlarına yapılan zamların enflasyon oranının altında olduğunu söyleyerek en az yüzde 150 maaş iyileştirmesi istedi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bilgin, doktorların talepleriyle ilgili konuştu.

Bilgin, Sağlık Bakanlığı'na taleplerini iletmek üzere yürüyüş yapacaklarını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Bilgin, doktorların ekonomik anlamda geçinemediğini belirtti.

"DOKTORLARA EN AZ YÜZDE 150 ZAM YAPILMALI"

"Satın alma gücü son derece geriledi. Sağlık çalışanları artık geçinemiyorlar. Mevcut zamlar, enflasyon oranının çok altında verilmiş olan ücret artışları satın alma gücümüzü 3’te 1’e düşürmüş durumda." diyen Bilgin, doktorların maaşlarına en az yüzde 150 zam yapılmasını istedi.

Çalışma koşullarının kötü olduğunu da sözlerine ekleyen Bilgin, pandemi dönemiyle birlikte bugüne kadar 500 doktorun hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

"SATIN ALMA GÜCÜMÜZ SON DERECE GERİLEDİ"

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bilgin'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Satın alma gücü son derece geriledi. Sağlık çalışanları artık geçinemiyorlar. Mevcut zamlar, enflasyon oranının çok altında verilmiş olan ücret artışları satın alma gücümüzü 3’te 1’e düşürmüş durumda. Bu nedenle en az yüzde 150 maaş iyileştirmesi istiyoruz.

"ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ SON DERECE KÖTÜ"

Çalışma koşullarımız son derece kötü, özellikle pandemiye bağlı. Bugüne kadar 500’ü aşkın sağlık çalışanı kaybettik. Pandemi koşulları olsun, sağlıkta şiddet olsun tüm bunlar çalışma koşullarımızı olumsuz etkileyen etmenler. Bunların ortadan kaldırılmasını istiyoruz.”

Öte yandan günümüzde hekimliğe yeni başlayan bir doktorun maaşı 7 bin lira olarak biliniyor.