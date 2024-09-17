Doktoru ilaçla uyutup cinsel saldırıda bulunan başhekim tutuklandı Lüleburgaz'da özel bir hastanede başhekimlik yapan Abdullah Çiftçi, ilaçla uyuttuğu yabancı uyruklu doktora odasında tecavüz etti. Başhekim Çiftçi, istinaf mahkemesinin kararı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

Kırklareli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Lüleburgaz​'daki 2020 yılında özel bir hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor E. V., hayatının şokunu yaşadı.

Erkek arkadaşından ayrıldığı için kötü günler geçiren doktor E.V. ye, 49 yaşındaki başhekimi Abdullah Çiftçi tarafından sinirlerini rahatlatması için aynı gün içinde 2 adet hap verildi.

BAŞHEKİM, MESLEKTAŞINI İLAÇLA BAYILTTI

Doktor, mesai sonunda ise başhekimin yoğun ısrarı üzerine odasına gidip bir kadeh alkol aldı.

Kısa bir süre sonra kendini kötü hisseden genç kadın bayıldı. Uyandığında üstündeki kıyafetlerinin yerde olduğunu gördü.

Tecavüze uğradığını anlayan talihsiz kadın, olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye gitti.

Bir süre psikolojik tedavi gören Doktor V., ardından soluğu polis merkezinde aldı.

SEDYE ÜZERİNDE CİNSEL SALDIRI

Halk TV'deki habere göre; genç doktor polise verdiği ifadesinde, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

E. V., uyandığında, tüm giysilerinin yerde olduğunu gördüğünü söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Abdullah Çiftçi, 19 Haziran 2020'de tutuklandı ancak kısa süre sonra tahliye edildi.

Abdullah Çiftçi ise, E. V. ile yaşadıkları cinsel birlikteliğin, bu kişinin rızası ile olduğunu vurguladı.

KARAR BOZULDU: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde baktığı davada, Çiftçi’ye E. V.’ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası kararı verdi.

İstinaf Mahkemesi’ne giden dosyada yerel mahkeme kararını bozarak, Dr. Çiftçi için tahliye kararı verdi. Ancak karar Yargıtay’a taşındı ve karar bozuldu.

Bugün görülen duruşmada, 15 yıl hapis cezası verilen Dr. Çiftçi için tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildi.