Dolandırıcıların yeni tuzağı: Bu mesaja tıklamayın

Haber Merkezi

Dolandırıcılar, teknolojinin gelişmesiyle masum insanları ağlarına düşürüp dolandırmaya çalışıyor.

Özellikle gönderilen linkleri farklı kuruluşların kimliklerini kopyalayarak yapıyorlar.

Vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından yararlanan dolandırıcıların yeni taktiği ise ortaya çıktı.

KARGO BEKLEYENLERİ AĞLARINA DÜŞÜRÜYORLAR

Kargo bekleyen vatandaşların bilgilerini çalan dolandırıcılar, vatandaşlara sahte mesajlar atıp endişe etmelerini sağlıyor.

Endişelenen vatandaşlar, dolandırıcılar tarafından gönderilen linke tıklama mecburiyeti hissediyor.

Eğer vatandaşlar bu linklere tıklarsa, telefonlarına yüklenen casus yazılımla bütün kişisel veriler karşı tarafa geçiyor.

Ve bu yolla vatandaşların özel fotoğrafları üzerinden şantaj yapılabiliyor. Ayrıca banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarıyor.