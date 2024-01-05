Türkiye’de sosyal medya fenomenleri mercek altında.
Geçtiğimiz kasım ayında cezaevine giren Dilan Polat’ın soruşturması sonrasında gözler, geri kalan diğer fenomenlere çevrildi.
Bu isimlerden biri de dolandırıcılıkla suçlanan Talu Ailesi.
Yakınlarını 'reklam işi' adı altında dolandırdılar
Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ve reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu'nun, Ponzi sistemi ile yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edildi.
Öyle ki çift; arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini dahi reklam işi adı altında dolandırdı.
Ayrıca çift, dolandırıcılık ve yurt dışına kaçmakla suçlandı.
Farklı tiplemelerle binlerce tık alan çift, dolandırıcılık olayının kısa sürede gündem olması sonrasında 1 milyonluk hesaplarını kapattı.
Havalimanında yakalandılar
Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kıvanç Talu kimdir?
Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da dünyaya geldi. “Var Böyle Tipler” adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı.
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.
Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.
2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.
Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana “Var Böyle Tipler” adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
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