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    Dolandırıcılıkta yeni yöntem: HGS borcunuz var

    Dolandırıcılıkta yeni yöntem: HGS borcunuz var

    Çeşitli yollarla insanları dolandırmak isteyen şahısların yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. "HGS" uygulaması yoluyla dolandırıcılık yapmak isteyenlerin oyunu ifşa oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:44
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    Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıkmasın...

    İnsanları kandırmak için her türlü yola başvuran dolandırıcıların son numarası, şimdi de Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) oldu.

    “HGS borcunuz var, ödemezseniz icra başlayacak” şeklinde sahte bir avukat ismiyle gelen mesajlar, kullanıcıları mağdur ediyor.

    Gönderilen SMS’te insanlara, ödenmemiş HGS borcu olduğu belirtiliyor, mesajla birlikte iletilen linke tıklanması gerektiği söyleniyor

    Borç bakiyesi gösterilerek ödenmesi talep ediliyor

    Borcun ödenmemesi durumunda ise icra başlatılacağı söyleniyor. Yönlendirilen sahte HGS linkine tıklayan kullanıcılardan, T.C. kimlik numarasını ve araç plakasını yazması isteniyor.

    Daha sonra ise sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi talep ediliyor.

    İşte dolandırıcıların yeni HGS numarası...

    Dolandırıcılıkta yeni yöntem: HGS borcunuz var ViDEO

    Dolandırıcılıkta yeni yöntem: HGS borcunuz var #1

    Dolandırıcılıkta yeni yöntem: HGS borcunuz var #2

    Dolandırıcılıkta yeni yöntem: HGS borcunuz var #3

    Dolandırıcılıkta yeni yöntem: HGS borcunuz var #4


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