Dolandırılan zabıta Hüseyin'den Seçil Erzan'a: Birlikte girdik, birlikte çıkarız “Fatih Terim Fonu” olarak anılan olayda bankacı Seçil Erzan'a 500 bin dolarını kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül'ün mesajları ortaya çıktı. Eligül Erzan'a, "Sen nereye ben oraya. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben" ifadelerini kullandı.

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Gün geçmiyor ki bankacı Seçil Erzan'ın skandal mesajlaşmaları ortaya çıkmasın...

Ünlü iş adamlarını ve futbol dünyasının en bilinen isimlerini hedef alan Erzan, yüksek fon vadiyle dolandırdı.

Şimdilerde parmaklıklar ardında olan Erzan'ın kırdığı telefondaki mesajlar tek tek gün yüzüne çıkıyor.

"30 yıldır tanıyorum"

Bu kez mesajlar, Erzan’la ilişkisi ortaya çıkınca Çorlu Belediyesi’ndeki işinden atılan zabıta memuru Hüseyin Eligül.

Eligül’ün “30 yıldır tanırım, 500 bin dolara yakın para verdim.” dediği Seçil Erzan ile yaptığı bin 947 yazışma da dava dosyasına girdi.

"45 günlük dedin 3 ay oldu"

Fona para yatıranların sık sık arayıp para istemeleri üzerine Eligül, Erzan’a yazıp bilgilendirme yaptı.

9 Aralık 2022’de Seçil Erzan’a yolladığı mesajda, “Kızım müsait misin bu İsmet amca başımı ağrıtıyor.” diye yazdı.

Erzan da, “Haftaya cuma ok onun işi.” diye yanıt verdi.

Eligül 19 Aralık 2022’de Erzan’a, “Kızım İsmet amcayı unutma gözünü seveyim.”, 20 Aralık 2022’de de, “Yavrum müsait misin bilmiyorum. İsmet amca sorun. ‘45 günlük dedin 3 ay oldu tamam mı benim işim’ diyor.” dedi.

"Sen nereye ben oraya"

Eligül, 27 Aralık 2022’de de “Kızım İsmet amcanın işi tamam mı? Arıyor açmadım.” diye yazınca Seçil Erzan, “Hayır abi. Ben var da mı vermiyorum. Hayatımı riske attım. Yaşadığım, muhatap olduğum insanları bir bilsen. Toparlamaya çalışıyorum. Aklım gitti artık benim görmüyor musunuz. Ben semilyonu (Çorlu’daki evi) dün satışa verdim.” diye sitem etti.

Eligül de, “Tamam kızım. Ben de veriyorum madem öyle. Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya. Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben.” yanıtını verdi.