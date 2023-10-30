Dolar 4 TL düştü! Google hatası piyasayı salladı... Dün akşam saatlerinde doların 28 TL'den 24 TL'ye düşmesi ile büyük şaşkınlık yaşandı. Yatırımcılar harekete geçerken, çok geçmeden durumun Google hatası olduğu anlaşıldı.

ensonhaber.com

Türkiye’nin gündem konularından biri de dolar kurunun TL’ye etkisi…

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 35’e çıkarmasının ardından gözler dolar/TL kuruna çevrildi.

Son günlerde 28,10 TL üzerinden işlem gören dolar, dün inanılmaz bir düşüş yaşadı.

Tabii ki sistem hatası…

Dolar 24 TL'ye düştü

Doların 4 TL birden düşerek 24 TL görünmesi sonrasında sosyal medya adeta yıkıldı.

Vatandaşlar olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Fiyatlama mümkün değil...

Grafikte 24,05’e düştüğü gösterilse de söz konusu saatlerde piyasanın işlemlere kapalı olması nedeniyle yeni bir fiyatlama mümkün değil.

Google’ın sistemsel bir hatası olduğu düşünülen veri, yatırımcılar için kısa süreli bir panik hali yarattı.

Sabah saatlerinde ise hatanın düzeltildiği görüldü.

Dolar 18,26 TL'den işlem görüyor

Buna göre pazartesi sabahı dolar 28,26 TL üzerinden işlem görürken, euro ise 29,92 TL.

Gece bir kaos ortamı oluşturan ancak sabah düzeltilen hata ile ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.

Kripto yatırımcıları satışa geçti

Bir diğer yandan doların 4 TL birden düşüş görmesi sonrasında bazı kripto para yatırımcıları Tether/TL tarafında satışa geçerek yüzde 4’lük düşüşe neden oldu.