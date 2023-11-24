Dolar, borsa, Bitcoin... Arda Turan yatırımını farklı yapsaydı kazancı ne oldurdu 'Arda Turan parasını farklı yatırım araçlarına yönlendirseydi ne olurdu' sorusundan hareketle yapılan hesaplamada, devasa bir servet ortaya çıktı. bu durumda Arda, parasını Bitcoin'e yatırsaydı 13,9 milyon doları bugün itibarıyla 31,2 milyon dolara ulaşacaktı.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihin en büyük dolandırıcılık skandallarından birini konuşuyor.

İçlerinde Arda Turan'ın da olduğu Galatasaraylı futbolcuların çoğunluğunu oluşturduğu yaklaşık 30 kişilik grup, eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldı.

Konunun Türkiye gündemine oturmasının nedeni, mağdurların ünlü isimler olmasının yanında kaybedilen paranın miktarı.

Vurgun 1 milyar 260 milyon TL

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Bu vurgunda 13.9 milyon dolarla en büyük kayıp Arda Turan'ın.

Her olayda olduğu gibi yine zenginin parası, dolandırılmış olsa bile züğürdün çenesini yordu...

Arda parayı farklı yatırım araçlarına yatırsaydı

Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Arda Turan'ın, Seçil Erzan'a elden verdiğini iddia ettiği 13.9 milyon doları daha az risk oluşturan, bilindik yatırım araçlarında kullanması durumunda yıllık getirileri hesaplandı.

Buna göre, Turan'ın Erzan'a kaptırdığı parası, parayı teslim ettiği dönemin kuruyla hesaplandığında 260 milyon TL ediyor.

Dövizde kalsaydı parayı ikiye katlayacaktı

Eğer Arda Turan parasını, Erzan'a vermek yerine dolarda tutmuş olsaydı varlığını ikiye katlamış olacaktı. Bu da 401,2 milyon TL ve yüzde 54 kâr anlamına geliyor.

Döviz yatırımlarında euro bazında ise kazanç 410,3 milyon TL'ye ulaşacaktı.

Borsa'da yüzde 39 getiri elde edebilirdi

Döviz yerine borsa yatırımı da en bilindik yatırım araçlarından.

Peki Turan, 260 milyon TL'sini borsaya yatırsaydı ne olacaktı?

İstanbul Borsası'nda Bist100 getirisiyle hesaplandığında Turan'ın parası yüzde 39 getiriyle tam 363,1 milyonu bulacaktı.

Bitcoin servetine servet katacaktı: 899,7 milyon TL

Son dönemin en popüler yatırım araçlarından biri ise Bitcoin...

Arda Turan'ın 13 milyon 900 bin doları, o dönemde yaklaşık 832 Bitcoin alıyordu.

İşte Arda Turan, o gün parasını Erzan'a vermek yerine bir kripto borsasına girip Bitcoin alsaydı parasını bugün dolar bazında tam 3 katına çıkartmış olacaktı.

Bu hesapla TL bazında yüzde 246, dolar bazında yüzde 124 kâr elde edecek olan Turan'ın bu durumda tam 31 milyon 215 bin doları yani 899,7 milyon TL'si olacaktı.

Altın yatırımında yüzde 68 kâr

Turan, o dönem 260 milyon TL eden parasını 2 Ocak itibarıyla altına çevirseydi de hayli kayda değer bir kâr etmiş olacaktı.

Turan'ın parasının bugün itibarıyla TL karşılığı 437,8 milyon TL olacaktı ve TL bazında getirisi yüzde 68,37’ye ulaşacaktı.

Bu getiriler yerine daha fazla kazanmak için dolandırıcıya inanan Arda Turan, %253'lük getiri vaadine inanıp tüm servetini kaybetti.

İşte Arda Turan'ın olası kazanç tablosu: