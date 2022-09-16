DOLAR KURU I 16 Eylül 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 16 Eylül 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 16 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 16 Eylül Cuma 2022 piyasalardaki son durum...

16 Eylül dolar ve euro ne kadar?

Dolar, 16 Eylül 2022 sabahında 18,25 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasalarda dolar/TL 18,2572 lira alış fiyatı, 18,2673 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2546 lira alış fiyatı, 18,2751 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Euro/Dolar paritesi ise 0,9993 seviyesinde yer alıyor.