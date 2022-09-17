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    DOLAR KURU I 17 Eylül 2022 Cumartesi dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 17 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 17.09.2022 - 10:08
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    DOLAR KURU I 17 Eylül 2022 Cumartesi dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 17 Eylül Cumartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    17 Eylül dolar ve euro ne kadar?

    ABD Doları: 18,25 (Alış) - 18,26 (Satış)

    EURO: 18,28 (Alış) - 18,29 (Satış)

    STERLİN: 20,79 (Alış) - 20,89 (Satış)


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