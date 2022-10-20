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    DOLAR KURU I 20 Ekim 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 20 Ekim 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 20.10.2022 - 10:12
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    DOLAR KURU I 20 Ekim 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 20 Ekim Perşembe yasalardaki son durum...

    20 Ekim dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,5920 liradan, euro ise 18,1860 liradan güne başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 18,59 liradan alınan dolar 18,5920 liradan, 18,1840 liradan alınan euro ise 18,1860 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 18,59 liradan, euro ise 18,19 liradan satılmıştı.


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