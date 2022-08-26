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    DOLAR KURU I 26 Ağustos 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 26 Ağustos Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 26.08.2022 - 10:54
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    DOLAR KURU I 26 Ağustos 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 26 Ağustos Cuma 2022 piyasalardaki son durum..

    26 Ağustos dolar ve euro ne kadar

    Dolar 18,1790 liradan, euro ise 18,1040 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 18,1770 liradan alınan dolar 18,1790 liradan, 18,1020 liradan alınan euro ise 18,1040 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,17 liradan, euro ise 18,15 liradan satılmıştı.


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