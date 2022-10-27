DOLAR KURU I 27 Ekim 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 27 Ekim 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 27 Ekim 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 27 Ekim Perşembe yasalardaki son durum...

27 Ekim dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,61 seviyelerinde işlem görüyor. Bir süredir dar bantta yatay hareket eden dolar/TL, dün de bu seyrine devam ederek günü 18,6049 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 18,6090 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,7170'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,5930'dan satılıyor.