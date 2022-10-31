Petrol
92.59
-1.26%
Euro
18.5041
-0.18%
Dolar
18.6155
0.19%
Altın
982.4
-0.03%
Borsa
3939
1.55%
Bitcoin
387.513
-0.08%
BTXN Coin
10.45
-1.32%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    DOLAR KURU I 31 Ekim 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 31 Ekim 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 31.10.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DOLAR KURU I 31 Ekim 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 31 Ekim Pazartesi piyasalardaki son durum...

    31 Ekim dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,6140 liradan, euro ise 18,5140 liradan haftaya başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 18,6120 liradan alınan dolar 18,6140 liradan, 18,5120 liradan alınan euro ise 18,5140 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 18,61 liradan, euro ise 18,54 liradan satılmıştı.


    Bursasporlu Hasan ve taraftarın ilginç diyaloğu
    Futbol

    Bursasporlu Hasan ve taraftarın ilginç diyaloğu

    Jesus'un yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya tepkisi
    Futbol

    Jesus'un yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya tepkisi

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir