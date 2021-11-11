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    Dolar kurunda son durum

    Dolar kurunda son durum

    Güne yine yükselişle başlayan dolar an itibarıyla 9,95 seviyelerinde işlem görerek 10 liraya dayandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 13:58
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    Geçtiğimiz ay açıklanan Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası artan döviz kurları yükselişini sürdürüyor.

    Özellikle dolar, ABD piyasalarındaki enflasyon verisinden sonra  kuvvetlenerek para birimlerinin genelini baskılamasıyla zirvedeki yerini yeniledi.

    10 LİRAYA DAYANDI

    Dün 9,87'lere kadar tırmanan dolar kuru, bugün 9,95'i aşıp tarihi zirveyi geçerek 10 liraya dayandı.

    EURO-STERLIN-BITCOIN

    Euro 11,42; sterlin ise 13,32 lira seviyelerinde işlem görüyor.

    Kripto para dünyasında Bitcoin de 69 bin dolardan gerileyerek 65 bin 386 dolardan alıcı buluyor.

    ALTINDA SON DURUM

    Altın/ONS: Bin 861 dolar

    Cumhuriyet altını: 4 bin TL

    Gram altın: 595 TL

    Yarım altın: Bin 964 TL

    MERKEZ BANKASI SESSİZ

    Dolar kurunda ani yükseliş sürerken, Merkez Bankası'ndan tarihi yükseliş ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    ABD'DE AÇIKLANAN YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİSİ

    Kurdaki bu yukarı yönlü dalgalanmanın nedeni olarak ise ABD'de açıklanan enflasyon rakamları gösterildi.

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi.

    Analistler, ekim ayı enflasyon verisinin küresel tedarik zincirinde sıkıntıların yaşandığı bir ortamda enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde seyredebileceğine dair yeni işaretler verdiğini belirtti.

    Dolar kurunda son durum #1

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