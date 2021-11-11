Dolar kurunda son durum

Güne yine yükselişle başlayan dolar an itibarıyla 9,95 seviyelerinde işlem görerek 10 liraya dayandı.

Geçtiğimiz ay açıklanan Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası artan döviz kurları yükselişini sürdürüyor.

Özellikle dolar, ABD piyasalarındaki enflasyon verisinden sonra kuvvetlenerek para birimlerinin genelini baskılamasıyla zirvedeki yerini yeniledi.

10 LİRAYA DAYANDI

Dün 9,87'lere kadar tırmanan dolar kuru, bugün 9,95'i aşıp tarihi zirveyi geçerek 10 liraya dayandı.

EURO-STERLIN-BITCOIN

Euro 11,42; sterlin ise 13,32 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kripto para dünyasında Bitcoin de 69 bin dolardan gerileyerek 65 bin 386 dolardan alıcı buluyor.

ALTINDA SON DURUM

Altın/ONS: Bin 861 dolar

Cumhuriyet altını: 4 bin TL

Gram altın: 595 TL

Yarım altın: Bin 964 TL

MERKEZ BANKASI SESSİZ

Dolar kurunda ani yükseliş sürerken, Merkez Bankası'ndan tarihi yükseliş ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DE AÇIKLANAN YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİSİ

Kurdaki bu yukarı yönlü dalgalanmanın nedeni olarak ise ABD'de açıklanan enflasyon rakamları gösterildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi.

Analistler, ekim ayı enflasyon verisinin küresel tedarik zincirinde sıkıntıların yaşandığı bir ortamda enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde seyredebileceğine dair yeni işaretler verdiğini belirtti.