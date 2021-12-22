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    Doların düşmesiyle, ürünlere verilen fahiş fiyatlar inmeye başladı

    Doların düşmesiyle, ürünlere verilen fahiş fiyatlar inmeye başladı

    Kurun yükseldiği süreçte fahiş fiyat artışı uygulanan ürünlere, doların düşmesiyle birlikte yapılması beklenen ilk indirimler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 16:46
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    Geçtiğimiz haftalarda dolar kurundaki artışla birlikte ürünlere fahiş fiyatlar uygulandı.

    18 lirayı gören dolar karşısında bir gecede yüksek miktarlarda ürün zamları yapıldı.

    Yapılan zamlar büyük tepkiye neden olurken, ülkenin birçok noktasında fahiş fiyat denetimleri de gerçekleştirildi.

    DOLARIN DÜŞMESİYLE, GÖZLER REYONLARA ÇEVRİLDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikasını açıklamasının ardından doların düşmesiyle, gözler marketlere çevrildi.

    Ürünlere yapılan yüksek miktarlardaki zamların geri çekilmesi için çağrılar yapılırken, ilk indirimler de geldi.

    YENİ ETİKETLER PAYLAŞILDI

    Bir markette reyonlardaki ürünlerin fiyatlarının düşürüldüğü görülen etiketler, sosyal medyada paylaşıldı. Etiketlerde ürün fiyatlarındaki indirimin kuruşluk yapılması da dikkat çekti.

    YAPILAN İNDİRİMLER

    Margarin 5.75'ten 5.25'e gerilerken, 29.90'dan satılan tuvalet kağıdı fiyatı 27.90'a düştü. 2 litre ayçiçek yağı 48.50'den 45.90'a, çamaşır yumuşatıcı 16.50'den 14.90'a geriledi.

    Doların düşmesiyle, ürünlere verilen fahiş fiyatlar inmeye başladı #1

    Doların düşmesiyle, ürünlere verilen fahiş fiyatlar inmeye başladı #2

    Doların düşmesiyle, ürünlere verilen fahiş fiyatlar inmeye başladı #3

    Doların düşmesiyle, ürünlere verilen fahiş fiyatlar inmeye başladı #4

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