Doların düşmesiyle, ürünlere verilen fahiş fiyatlar inmeye başladı

Kurun yükseldiği süreçte fahiş fiyat artışı uygulanan ürünlere, doların düşmesiyle birlikte yapılması beklenen ilk indirimler geldi.

Geçtiğimiz haftalarda dolar kurundaki artışla birlikte ürünlere fahiş fiyatlar uygulandı.

18 lirayı gören dolar karşısında bir gecede yüksek miktarlarda ürün zamları yapıldı.

Yapılan zamlar büyük tepkiye neden olurken, ülkenin birçok noktasında fahiş fiyat denetimleri de gerçekleştirildi.

DOLARIN DÜŞMESİYLE, GÖZLER REYONLARA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikasını açıklamasının ardından doların düşmesiyle, gözler marketlere çevrildi.

Ürünlere yapılan yüksek miktarlardaki zamların geri çekilmesi için çağrılar yapılırken, ilk indirimler de geldi.

YENİ ETİKETLER PAYLAŞILDI

Bir markette reyonlardaki ürünlerin fiyatlarının düşürüldüğü görülen etiketler, sosyal medyada paylaşıldı. Etiketlerde ürün fiyatlarındaki indirimin kuruşluk yapılması da dikkat çekti.

YAPILAN İNDİRİMLER

Margarin 5.75'ten 5.25'e gerilerken, 29.90'dan satılan tuvalet kağıdı fiyatı 27.90'a düştü. 2 litre ayçiçek yağı 48.50'den 45.90'a, çamaşır yumuşatıcı 16.50'den 14.90'a geriledi.