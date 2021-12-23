Doların düşüşü devam ediyor

Türk Lirası'nın dolar karşısında değeri yükselip 11 lira bandında işlem görmesi, akıllara Tuncay Mollaveisoğlu'nun açıklamalarını getirdi.

Türkiye'de döviz kurunda yükseliş, yerini düşüşe bırakmaya devam ediyor.

Hafta başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi ilgili ilk kez verdiği mesajlar sonrası, döviz kurunda 20 Aralık gecesi itibarıyla sert düşüşler yaşandı.

Özellikle 18 liraya kadar çıkan dolar, yüzde 40 kadar değer kaybederek 11 lira bandını gördü.

DOLAR 10 LİRAYI ZORLUYOR

An itibarıyla bugün TL cinsinden; dolar 11.40'dan, euro 12.92'den sterlin de 15.39'dan işlem görüyor.

Altın olarak da gram 665, çeyrek 1.077, cumhuriyet ise 4.456 liradan düşüşünü sürdürüyor.

SEVİNENLER KADAR ÜZÜLENLER DE YOK DEĞİL

Döviz kurlarında bu düşüşler halk arasnda sevinçle, muhalefet cephesinde ise hüzünle karşılık buldu.

Hatırlanacağı üzere doların bir anda 18 liradan 11'e düşmesi akıllara CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE 1 kanalının suncusu Tuncay Mollaveisoğlu'nu getirdi.

Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alanlara üzüldü VİDEO



"17 LİRADAN DOLAR ALANLAR VARDI"

Mollaveisoğlu doların düşüşü için canlı yayında kendi tanıdıkları arasında evlerini satıp doları 17 liradan alıp yükselmesini bekleyenler olduğunu vurgulayarak "17 liradan, 18 liradan insanlar gidip döviz aldılar. Benim tanıdığım, 17 liradan bile evini satıp döviz alan insanlar vardı. E şimdi bu gece birden 13 liraya düştü. Bu sefer de inanılmaz bir dolarizasyon olduktan sonra tekrar TL'ye dönülmesi için bir takım adına faiz denilmeyen faiz artışı yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alanlara üzüldü