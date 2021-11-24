Dolar kurunun dünkü ani yükselişini protesto etmek için sokağa çıkan gruplar arasında PKK ve LGBT propagandası yapanlar da yer aldı.

Türkiye'de gündem döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış...

Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, otomotiv ve elektronik gibi döviz kurlarına bağlı ürünlerin de satışının durmasına neden oldu.

Dolarda yaşanan bu artış ise, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlede sokağa yansıdı.

PKK VE LGBT SLOGANLARI

Tencere tava çalarak onlarca kişi eylemde bulunurken sokağa inenler arasında sosyal medya üzerinden örgütlen PKK ve LGBT'li gruplar da yer aldı.

Doların yükselişini bahane eden bir grup da "Siyasi tutsaklara özgürlük, Kürt halkına özgürlük, LGBT'ye özgürlük," sloganları eşliğinde tencere tavalı protesto gerçekleştirdi.

Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı VİDEO