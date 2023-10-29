Dolmabahçe Sarayı'nda 29 Ekim yoğunluğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçilerin adeta akınına uğradı.

AA

Türkiye, cumhuriyetinin 100. yılını kutluyor...

Yurt genelinde coşkulu kutlamalar yapılıyor.

İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda ise buruk bir sevinç var.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu bu özel mekan vatandaşlar ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan, bazıları da üzerinde Atatürk fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu.

Atatürk'ün odası ziyaret edildi

Dolmabahçe Sarayı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Saraya giren ziyaretçiler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı da ziyaret etti.

Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen Selin Özçelikel, ziyaret sırasında çok mutlu olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in daha nice yüzyıllarının olmasını diledi.

"Babamız bizi Atatürk çocukları olarak büyüttü"

Yıldız Özçelik, Avrupa'da büyüdüklerini belirterek, "Ama babamız sağ olsun bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olmasından çok gurur duyuyoruz. Çok gururluyuz, laik bir ülkeyiz. Her şeyimiz, haklarımız var. Daha nice yüzyıllara." dedi.

Işık Özçelik, Atatürk'e teşekkür ederek, çok büyük zorluklarla bugünlere gelindiğini ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Türk vatandaşlarına ücretsiz ziyaret

Dolmabahçe Sarayı'nın tüm bölümlerini, bugün 19.23'e kadar T.C. kimlik kartını gösterenler ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)