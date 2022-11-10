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    Dolmabahçe'de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı

    Dolmabahçe'de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'nda duygusal anlar yaşandı. Bu sırada yere çökerek hüngür hüngür ağlayan genci, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
    • 10.11.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:57
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    Türkiye'de, saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, megakent İstanbul'da da hasretle anıldı.

    Sokaklara dökülen vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken, duygusal anlar yaşandı.

    Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'nda, adeta izdiham oluştu.

    Ata'yı anmak üzere gelen vatandaşların çoğu gözyaşı döktü.

    Yere çöküp ağladı

    Bir gencin saat 09.05'te yere oturarak hüngür hüngür ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

    Duygulandıran anlarda diğer vatandaşlar, genci teselli etmeye çalıştı.

    İşte o anlar...

    Dolmabahçe'de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı VİDEO

    Dolmabahçe de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı #1

    Dolmabahçe de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı #2

    Dolmabahçe de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı #3

    Dolmabahçe de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı #4

    Dolmabahçe de anma töreni: Hüngür hüngür ağladı #5


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