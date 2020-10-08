Dolu yağışı ne zaman başlayacak? 8 Ekim İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceği belirtildi.

İstanbullular dolu yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre İstanbul'a saat kaçta dolu yağacak? sorusunun yanıtı belli oldu.

DOLU SAAT KAÇTA YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda bugün saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "8 Ekim Perşembe sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

8 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Bölge genelinde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.