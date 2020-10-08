Dolu yağışından araba nasıl korunur? Dolu hasarları nasıl engellenir?

Dolu hasarlarının yol açtığı maddi hasarları önlemek için alınabilecek önlemler nelerdir?

İstanbul’da son yıllarda sıklaşan dolu yağışları vatandaşları arabalarını korumak üzere yollar bulmaya zorluyor. Dolu hasarından korunmak için aracını kilimlere saran da var, kartonlardan koruma kalkanı yapanlar da… Peki bir araba dolu yağışından en doğru şekilde nasıl korunur?

NEDEN DOLU YAĞAR?

Dolu, atmosferdeki su buharının bir anda soğuk havayla teması ve sonrasında buz şeklinde yeryüzüne düşmesi şeklinde oluşum gösterir. Yeryüzüne dönme esnasında karşılaştığı suları da alarak daha büyük bir şekle ulaşır. Dolu yağışı atmosferde çok yaşanır ancak yeryüzüne düşme esnasında sıcak havayla karşılaşınca erir.

Dolu yağışı çoğunlukla yaz ve kış mevsim geçişlerinde hava değişimi esnasında yaşanır. Rüzgarlar bulutu getirir, ardından ise sıcaklık bir anda azalarak yağmur taneleri donar ve dolu yağışı görülür.

ARABALAR DOLUDAN NASIL KORUNMALI?

Aracınızı kapalı bir otoparkta tutmak en kolay çözüm. Fakat Türkiye’de araçların çok büyük bir kısmı dışarıda park edilmekte. Öncelikle aracımızı park ederken ara sokaklarda ise karşılıklı evler olan yerlere park etmek açık alana park etmekten daha iyidir. Çünkü arada kalması demek dolu parçalarının hızının kesilerek gelmesini sağlayacaktır.. Ayrıca mümkünse ağaç altına park etmekte dolu tanelerinin hızını keser.

Dolu başladığınızda aracınız açık alanda ise yapabileceğiniz en mantıklı hareket ise aracınızın üstüne kilim yada bir örtü sermektir.Aracınızda bulunduracağınız battaniyeleri aracın üzerine, aracın kaportasına ve camlarına güvenli bir şekilde yerleştirerek oluşabilecek göçükleri ya da cam kırılmalarını önleyebilirsiniz. Eğer battaniye yoksa araç içi paspaslar da bu konuda size yardımcı olabilir.

İnşaat malzemesi satan yerlerde çok kolay bulunabilecek izolasyon malzemeleri veya kartonlar aracın üstüne örtülen battaniye ve halı gibi eşyaların altına koyulduğunda daha büyük dolu parçaları için daha etkili bir koruma sağlayacaktır.

Dolu ile gelecek rüzgarla birlkte araçların üstündeki malzemelerin uçmaması için üzerine ağır malzemeler koymak yerine bağlamak güvenlik açısından daha faydalı. Esecek sert bir rüzgarla uçacak battaniye ve hali gibi malzemelerin üzerindeki ağırlıklar hem sizin aracınıza hem çevredeki diğer araçlara zarar verebilir.