Dolunay ne zaman gerçekleşecek? 2022 Aralık ayı Dolunay'ı İkizler burcunda olacak!

2022 Aralık ayı Dolunay tarihi sorgulanıyor. Her ay meydana gelen dolunay olayı bu kez İkizler burcunda gerçekleşecek. Peki dolunay ne zaman gerçekleşecek?

Aralık ayı dolunayının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Dolunay, Ay'ın Dünya'ya göre Güneş ile ters noktada kalmasına denilmektedir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelir. Ayrıca doğa ve gökyüzü olaylarıyla ilgilenenler de dolunay tarihini merak ediyor. Peki Aralık dolunayı ne zaman?

2022 Aralık dolunayı ne zaman?

Dolunay olayı, evresinde Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Ayın tam dair şeklinde ve parlak olduğu evreye verilen bir isimdir.

Her ay olduğu gibi bu ay da bir dolunay gerçekleşecek. Aralık dolunayı 8 Aralık günü İkizler burcunda meydana gelecek.

Dolunay nedir?

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak ifade edilir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydane gelir ve bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gün olarak ifade edilir. Bu sebeple yeniay ile başlayan ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde meydana gelir. Ayrıca kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürmektedir.