Domagoj Vida kimdir, kaç yaşında? Domagoj Vida transfer mi oldu? Domagoj Vida'nın futbol kariyeri...

Beşiktaş'ın en çok kazanan stoperi Domagoj Vida'nın Beşiktaş'tan gitmek istemediği öğrenildi. Roma'ya çağırılan Domagoj Vida kimdir, kaç yaşında? İşte Domagoj Vida'nın futbol kariyeri...

Geçtiğimiz günlerde Domagoj Vida'nın transfer edilmesine ilişkin Türkiye'ye gelen İtalyanlar, Domagoj Vida'yı ikna edemedi.

Beşiktaş'ın Hırvat asıllı stoperi Domagoj Vida, kulüpte en çok maaş alanlardan biri... Peki, İtalyanlar Domagoj Vida'ya transfer ücreti olarak ne teklif etti? Domagoj Vida kimdir, kaç yaşında?

3.4 MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETTİ

3.4 milyon euroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoperin, Roma'ya gitmek istemediği öğrenildi.

İşte Domagoj Vida'nın futbol kariyeri...

DOMAGOJ VİDA KİMDİR?

Domagoj Vida 29 Nisan 1989 yılında Hırvatistan'ın dördüncü büyük şehri Osijek'te dünyaya gelmiştir. Stoper mevkinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Domagoj Vida, Hırvatistan milli takımının en önemli yıldızları arasında yer almaktadır. Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da karşımıza çıkan Domagoj Vida özellikle futbolu ve imajıyla dikkat çekmektedir.

DOMAGOJ VİDA'NIN İLK FUTBOLCULUK DENEYİMİ

Rudika Vida adlı babası da kendisi gibi profesyonel futbolcu olan Domagoj Vida, 1996 yılında Jedinstvo Donji Miholjac takımının altyapı kadrosuna dahil oldu ve bu şekilde futbolculuk hayatına adım attı. 2003 ve 2006 yıllarında doğduğu şehrin takımı olan Osijek forması giydi. 2006 yılından itibaren Osijek'in A takımına dahil oldu.

Domagoj Vida adını bugünlerde sıklıkla duyuyoruz. Peki Domagoj Vida kimdir? Domagoj Vida nerelidir? Domagoj Vida hangi takımda oynar? İşte Domagoj Vida hakkında bilmeniz gerekenler..Domagoj Vida kimdir?





VİDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Domagoj Vida ve oynadığı takımlar2006 yılından 2010 yılına kadar Osijek forması giyen Vida 90 maçta 6 gol kaydetti. 2010'da Almanya'nın en önemli futbol kulüplerinden Bayer Leverkusen'e transfer olan Vida bu takımda sadece 1 maç forma giyme şansı yakalayabildi. Leverkusen'de aradığını bulamayan Vida daha sonra ülkesine döndü ve 2013 yılına kadar Dinamo Zagreb'te forma giydi.

Zagreb'te 44 maçta 6 gol kaydeden Vida daha sonra Ukrayna'nın en iddialı ekiplerinden Dinamo Kiev'e transfer oldu. 2013'ten 2018 başına kadar Dinamo Kiev'de oynayan Vida 104 maçta 10 gol attı.

DOMAGOJ VİDA VE BEŞİKTAŞ...

Yıldızı her geçen gün parlayan bir yıldız olan Domagoj Vida, 2018'in başında Beşiktaş'a transfer oldu. Sezon arasında Beşiktaş'a transfer olan Vida, Beşiktaş'ta 13 maçta 1 gol kaydetti. Beşiktaş'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Vida, özellikle 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımındaki performansıyla tüm dünyanın tanıdığı bir futbolcuya dönüştü.

Vida, Hırvatistan'ın 19 yaş altı milli takımında 4 maç oynadı. 20 yaş altı milli takımında 10 maçta 1 gol, 21 yaş altı milli takımında 19 maçta 2 gol kaydetti. Hırvatistan milli takımında ise -9 Temmuz 2018 itibariyle- 63 maçta 3 gol kaydetti.