Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayını belirledi

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ABD'de yeni sürecin başlamasına sayılı günler kaldı...

Türkiye ise yeni ABD Başkanı Trump'ın izleyeceği politikayı yakından takip ediyor.

BÜYÜKELÇİ ADAYI BELLİ OLDU

ABD’de başkan seçilen Donald Trump, ülkesinin Türkiye’deki yeni büyükelçi adayının iş adamı Tom Barrack olacağını açıkladı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, "Tom Barrack'ın bir sonraki Türkiye Büyükelçimiz olarak görev yapacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

"SAYGIN VE DENEYİMLİ BİR KİŞİ"

Barrack’ın 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönettiğini belirten Trump, "Kendisi hem siyasi çevrelerde hem de iş çevrelerinde geniş düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir." ifadesini kullandı.

Trump, Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen Barrack’ın Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden lisans ve San Diego Üniversitesi'nden hukuk doktorası dereceleri aldığını kaydetti ve mesajını "Tebrikler Tom!" diyerek bitirdi.

EN YAKININDAKİ İSİMLERDEN BİRİSİ

Donald Trump'ın Türkiye’ye büyükelçi olarak seçtiği 77 yaşındaki Tom Barrack, müstakbel başkanın uzun süredir arkadaşı olarak biliniyor.

Colony Capital adlı gayrimenkul yatırım fonunun kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yapan Tom Barrack, Trump'ın 2016’da ilk kez göreve gelişini yöneten komisyonun başkanlığını yürütmüştü.

BAE'DE YARGILANDI

Özel sermaye yöneticisi olan Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasa dışı temsilcisi olarak hareket etmekle suçlanmış ve 2022 yılında hakkındaki dokuz suçlamanın tamamından beraat etmişti.

Trump'ın bağışçısı da olan Barrack, Lübnan Hristiyan kökenli bir aileye mensup.

ANKARA AVANTAJA DÖNÜŞTÜREBİLİR

Bölgedeki dinamiklere hakim olduğu bilinen Barrack'ın, Trump ile doğrudan iletişim kurabilecek bir isim olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar yapılan bu atamanın önemli olduğunu belirtirken, Türkiye'nin bu atamayı avantaja dönüştüreceği kanısındalar.

ZENGİN BÜYÜKELÇİ ADAYI

Barrack'ın varlıkları arasında yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Orta Doğu gayrimenkulleri ve 534 milyon dolar değerinde temerrüde düşmüş Alman emlak kredileri yer alıyor.

SENATO ONAYLAYACAK

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

FLAKE'İN GÖREV SÜRESİ DOLDU

ABD'nin son Ankara Büyükelçiliğini Jeff Flake yapmıştı.

Flake'in üç yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona ermişti.