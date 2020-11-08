Donald Trump: Bu çalıntı bir seçimdi

Donald Trump: Bu çalıntı bir seçimdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimini resmi olmayan verilere göre kaybeden Donald Trump, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.

ABD'de Demokrat aday Joe Biden’ın seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanması Donald Trump tarafından kabul edilmedi.

Trump, sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, “Hile yapıldığına dair pek çok beyan var” dedi.

Trump, oyların çizelgeye yeni geçirilmeye başlandığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"SEÇMEN SAHTEKARLIĞI YAPILDIĞINA DAİR BİRÇOK YAZILI BEYAN GÖRÜYORUZ"

"Buradaki iddialara bakmalıyız. Seçmen sahtekarlığı yapıldığına dair birçok yazılı beyan görüyoruz. Bu ülkede seçimin problemli olduğu bir tarihe sahibiz.”

Donald Trump ayrıca, Joe Biden taraftarlarını suçlayarak "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz" dedi.

"BU ÇALINTI BİR SEÇİMDİ"

Açıklamalarına devam eden ABD eski başkanı, "Bu çalıntı bir seçimdi. İngiltere'deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.