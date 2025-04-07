ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı..

Oval Ofis'te gazetecilerin soruları yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı..

"ÇETİN VE ZEKİ BİR LİDER, İLİŞKİMİZ HARİKA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çetin ve zeki bir lider olduğunu belirten Trump, harika ilişkileri olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN İKİ BİN YILDIR KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

Trump şu ifadeleri kullandı:

Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever.



Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte. Bibi, eğer Türkiye’yle bir sorunun varsa, bunu çözebileceğime inanıyorum. Umarım sorun olmaz.



Erdoğan’a dedim ki: Tebrikler. İki bin yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye’yi aldın dedim. O da yok yok dedi. Erdoğan sert biridir, zeki biridir.



Netanyahu'nun Türkiye’yle ilgili herhangi bir sorunun olursa, bunu çözebilirim. Ama makul olmalısın.