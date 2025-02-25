Donald Trump, eski rakibinin Ohio eyaleti valisi adaylığına destek verdi

AA

ABD Başkanı Donald Trump yeni yönetimi belirliyor.

Trump'ın eski rakibi Cumhuriyetçi milyarder Ramaswamy, dün Ohio eyalet valiliğine adaylığını açıkladı.

Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, eski rakibi Ramaswamy'i iyi tanıdığını ve ona karşı Cumhuriyetçi Partinin başkan adayının belirlenmesi sürecinde yarıştığını belirterek, "O, özel bir kişi. Genç, güçlü ve akıllı!" değerlendirmesinde bulundu.

ESKİ RAKİBE İYİ ŞANSLAR DİLEDİ

Ramaswamy'nin ABD'yi seven iyi bir insan olduğunu belirten Trump, "Ohio'nun harika valisi olacak, sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak, tam ve kesin desteğime sahip!" ifadesini kullandı.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Ramaswamy'nin adaylığını desteklediğini açıklayarak Cumhuriyetçi milyardere iyi şanslar diledi.

GÜZEL DİLEKLERE SOSYAL MEDYADAN CEVAP

Ramaswamy de X'ten yaptığı paylaşımlarda, Trump ve Musk'a destekleri için teşekkür ederek, Başkana hitaben "Desteğinizi almaktan gerçekten onur duyuyorum. Sonuna kadar arkanızdayız ve Ohio'yu yeniden büyük yapacağız!" ifadesini kullandı.